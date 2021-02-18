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    • 19.02.2021 05:17
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    Son dakika: Başkan imzaladı: Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı

    Son dakika haberi... Başkan o kararı imzaladı 'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, koronavirüs ile mücadele kapsamında iş yerlerinde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

    Kısa çalışma ödeneği uzatıldı!

    Son dakika haberi... Başkan o kararı imzaladı 'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, koronavirüs ile mücadele kapsamında iş yerlerinde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

    Söz konusu kararda, "4447 sayılı 'İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı