İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde yüzde 50'den fazla düşüş gösteren biniş verileri ışığında Körfez içi sefer tarifelerini revize etti. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından da onaylanan yeni düzen kapsamında bazı değişiklikler yapıldı.
Buna göre; mesai günlerinde 10.50-14.30 ve 20.20-22.20 saatleri arasında Bostanlı İskelesi'nden Konak İskelesi'ne yapılan seferlerde, önce Karşıyaka İskelesi'ne uğranılacak. Mesai günlerinde 20.10-22.10 saatleri arasında Bostanlı İskelesi'nden Pasaport/Alsancak iskelelerine yapılan seferlerde, önce Karşıyaka İskelesi'ne uğranılacak.
Mesai günlerinde ortalama yolcu sayısı 3-10 arasında değişen Karşıyaka-Üçkuyular-Göztepe-Karantina-Karşıyaka hattında yapılan sefer sayısı, 11'den 6'ya düşürüldü. Değişen sefer saatleri, İZDENİZ Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.izdeniz.com.tr) görülebiliyor.