Düdük çalıp "İş, ekmek, özgürlük", "Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Susmuyoruz, hakkımızı istiyoruz" sloganları atan eğitmenler adına konuşan Büşra Güngör, "Tunç Soyer'e Meslek Fabrikası emekçileri olarak sesimizi duyurabilmek istiyoruz" dedi.

ÇOCUKLARIMIZ EVDE, GEÇİM DERDİMİZ VAR

Eğitimcilerden Özlem Uçak sigortalı çalışan olmak istediğini ifade ederken, Ayşe Atan ise, "Pandemide maske dikiminde görevlendirildik. Sözleşmemiz 28 Aralık tarihinde sona erdiği için işimize son verildi. Bizim kaygılarımız var. Çocuklarımız evde, geçim derdimiz var. Başkanımıza sesimizi duyurmaya geldik. Bizi duyacağını düşünüyoruz. Biz taşeronla, saat ücretiyle çalışıyoruz ama bu şekilde hayatımızı idame ettiremiyoruz. Daimi iş, sigorta ve emeklilik hakkı istiyoruz" açıklamasını yaptı.