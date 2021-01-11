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    • 11.01.2021 08:58
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    CHP'li ’den skandal karar: İstanbul’u işgal eden zırhlının adı ’de iskeleye verildi

    Son dakika haberi! CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı , kentteki yüzer iskeleye Yunan Kralı Agememnon adını verdi. 1’inci Dünya Savaşı’nda Çanakkale’yi vuran, İstanbul’u işgal eden ve Osmanlı İmparatorluğu’nu fiilen sona erdiren Mondoros Ateşkes Anlaşması’nın imzatıldığı zırhlının da adı olan Agememnon’un İzmir’de bir iskeleye verilmesi tepkiyle karşılandı.

    Sabah
    CHP'li Tunç Soyer’den skandal karar

    İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda Pasaporttaki vapur iskelesini tadilat gerekçesiyle kapattı.

    YUNAN KRALI'NIN ADINI KOYDU
    Yerine de seferlerin aksamaması için mendirek içine yüzer iskele koydu. İsmini ise Yunan Kralı Agamemnon koydu. Bu durum İzmirlileri öfkelendirdi.

    Agamemnon ismi ayrıca Çanakkale Savaşı sırasında Türk yurdunu işgal etmek isteyen Fransız ve İngilizlerin kullandığı savaş gemisi olması amacıyla da önem taşıyor.

    İngiliz Kraliyet Ordusu tarafından idare edilen Agamemnon Çanakkale'de Mehmetçik'in üzerine adeta yağmur gibi top mermisi gönderirken yüzbinlerce vatan evladının şehit olmasına neden oldu.

    Bu zırhı ayrıca İstanbul'un işgalinde de İstanbul'a demirlemiş ve daha sonra da Mondoros Ateşkes Anlaşması da bu zırhlıda imzalandı. Bugün Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli olan Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanan anlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona erdiği.


    Tunç Soyer'in Türk tarihi açısından hafızasında bu denli bir olaya tanıklık eden ismi İzmir'de bir iskeleye vermesi tepki çekerken Yunan Ordusu tarafından Ege Denizi'nde yapılan tüm tatbikatlara da Agamemnon adı veriliyor.

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