



"Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğümüz, 13 kurs merkezinde sektör talepleri doğrultusunda istihdama yönelik mesleki ve teknik kurslar açmaktadır. Açılan kurslar statik bir yapıda devam etmemektedir. Bir yıl açılan kurs sonraki yıl talep oluşmaması halinde tekrar edilmemekte, sektörün ihtiyaç duyduğu farklı branşlarda kurslar açılmaktadır. Bu nedenle kurslarda görev yapacak eğitmenlerin temininde, tam zamanlı çalışma yerine talep gören kurslara yönelik eğitmen temini şeklinde bir yöntem uygulanmaktadır. Yapılan eğitim hizmet alımı ihalesine göre yüklenici, şartnamede belirtilen özelliklere uygun eğitmenleri belirlemekte, idarenin uygun görmesi üzerine eğitimler başlamaktadır. Bununla birlikte pandemi nedeniyle kursları kapanan, işsiz kalan eğitmenlerin mağdur edilmemesi için bu süreçte çalışmak isteyen eğitmenlere istihdam sağlanmış ve bu zorlu dönemde mağduriyetleri giderilmiştir. Yoğunluk yaşanan dönemlerde yapılan fazla mesai ücretleri de dahil olmak üzere hiçbir eğitmenin 1 saatlik ücret alacağı dahi bulunmamaktadır. Süreç boyunca bütün eğitmenler sağlanan imkanlardan dolayı mutluluklarını ve teşekkürlerini dile getirmişlerdir. Biz de emekleri için kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak hiçbir eğitmene İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam taahhüdünde bulunulmadığının da önemle altını çizmeyi kamuoyunu aydınlatmak adına bir görev biliyoruz".