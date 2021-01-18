SON DAKİKA: CHP'li Tunç Soyer’in danışmanından ihanet imzası



BÜYÜKŞEHİR'İN TERÖR TİYATROSUNDA SON PERDE

MLKP terör örgütüne yönelik en büyük operasyon dün İzmir merkezli 12 ilde yapıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında yer alan 59 isimden biri çok tanıdık çıktı. Soyer'in belediyede Şehir Tiyatroları Koordinatörü yaptığı Orçun Masatçı... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Masatçı'nın dışında 3 çalışanın daha yakalandığı öğrenilmişti.



TİYATRODA TERÖR MÜ VAR!

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı bugünkü köşesinde konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Cuma günü İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınanlar arasında öyle bir isim vardı ki; 2015 yılında hakkında yaptığımız haberler yüzünden bizi belli mahfillerin linç etmeye kalktığını hatırladım. Bizi o dönem faşist ilan edenler, bugün kimin ne olduğunu daha net görmüşlerdir umarım!" ifadelerini kullandı.



İşte Bursalı'nın o yazısı;





Söz uçar yazı kalır. Cuma günü İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınanlar arasında öyle bir isim vardı ki; 2015 yılında hakkında yaptığımız haberler yüzünden bizi belli mahfillerin linç etmeye kalktığını hatırladım. Bizi o dönem faşist ilan edenler, bugün kimin ne olduğunu daha net görmüşlerdir umarım!