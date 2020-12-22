



ARPALIK ŞİRKETLER

En çarpıcı tespit ise Başkan Tunç Soyer tarafından arpalık olarak kullanılan belediye şirketlerinin yönetim kurullarında yaşandı. Denetçi, kanun uyarınca en az 1 kişi ile idare edilebilecek 11 şirketin yönetim kurulunda 120 kişinin görev yaptığını, bunlara ödenen yıllık huzur hakkının Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık bütçesinin yüzde 0.01'ine denk gelen 4 milyon 706 bin 760 lira olduğunu belirtti. Denetçi, "Huzur haklarına sınırlama getirilmeli" dedi.