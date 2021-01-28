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    • 28.01.2021 17:02
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    'den yediemin otoparklarına yüzde 44 zam kararı

    Son dakika haberine göre toplantısında görüşülen yediemin otoparklarına yüzde 44 oranındaki zam teklifi kabul edildi.

    İBB'den yediemin otoparklarına yüzde 44 zam kararı

    () Ulaşım Koordinasyon Merkezi () toplantısında yediemin otoparklarına yüzde 44'lük zam teklifi kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantında yediemin otoparklarına yüzde 44'lük zam gündeme geldi. Teklif oy birliği ile kabul edildi. İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum. Zaten bugün özellikle şehir merkezinde ödenen otopark ücretlerinin çok çok altında baktığımız zaman" diye konuştu.

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