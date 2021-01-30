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    • 30.01.2021 12:49
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    MEB 2021 takvimi: Okullar Mart'a mı ertelendi? 'ta mı açılacak?

    'ta mı açılacak? Okullar Mart'a mı ertelendi? sorularına öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. arama motorlarında sorgulanıyor. İlkokul ortaokul ve lise öğrencileri için yeni bir tarih iddiası ortaya atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş planlaması yapıyor. 2. dönemin başlaması için Şubat tarihi verilirken Bilim Kurulu'ndan sürpriz bir tarih bilgisi verildi.

    takvim.com.tr
    MEB 2021 takvimi: Okullar Mart'a mı ertelendi? Okullar 15 Mart'ta mı açılacak?

    2021 MEB takvimi öğrenciler ve velilerin merak konusu. Okullar Mart'a mı ertelendi? Okullar 15 Mart'ta mı açılacak? 2. dönemin başlama tarihi için MEB takviminde detay verilmişti. Ancak Bilim Kurulu'ndan yeni bir tarih bilgisi verildi ve gözler Mart ayına çevrildi. 15 Mart tarihi ise öne çıkan tarihlerden birisi oldu.

    OKULLAR 15 MART'A MI ERTELENDİ?

    CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgilere göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi.

    Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.

    Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek.Toplantıda restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili durumda gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili henüz erken tavsiyesinde bulundu.

        BAKAN SELÇUK'TAN TARİH AÇIKLAMASI!

        Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de başlayan aşılama çalışmalarının devam etmesi vaka sayılarında yaşanan düşüş göz önüne alındığında okulların yeniden 15 Şubat tarihinde açılması ve yüz yüze eğitime başlanabileceğinin sinyallere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verilmişti.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

        Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Dünya tarihi açısından da çok farklı bir dönem olduğunu vurgulayan Selçuk, "Sınıflarınızı, koşturduğunuz koridorları, okulun bahçesini, öğretmenlerinizi, öyle tahmin ediyorum ki en çok da arkadaşlarınızı özlediniz. Sabah erkenden kalkıp yollara düşmeyi bile özlediğinizi düşünüyorum." diye konuştu.Bakan Selçuk, öğrencilerin uzaktan eğitimin inceliklerini bir şekilde öğrendiğini, zorluk ve güzelliklerini yaşadığını aktardı.

        Öğretmenler, aileler ve öğrencilerin gayretlerinin çok değerli olduğunu belirten Selçuk, "Elbette gönlünüzden geçtiği gibi çok çok mükemmel bir şekilde sürekli olarak yüz yüze eğitim yapma imkanımız olmadı. Ama emin olun dünya standartlarında bir uzaktan eğitim ortamını sizler için oluşturduk." dedi.İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel MEB 2021 takvimi: Okullar Mart'a mı ertelendi? Okullar 15 Mart'ta mı açılacak?