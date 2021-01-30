MEB 2021 takvimi: Okullar Mart'a mı ertelendi? Okullar 15 Mart'ta mı açılacak?

2021 MEB takvimi öğrenciler ve velilerin merak konusu. Okullar Mart'a mı ertelendi? Okullar 15 Mart'ta mı açılacak? 2. dönemin başlama tarihi için MEB takviminde detay verilmişti. Ancak Bilim Kurulu'ndan yeni bir tarih bilgisi verildi ve gözler Mart ayına çevrildi. 15 Mart tarihi ise öne çıkan tarihlerden birisi oldu.
OKULLAR 15 MART'A MI ERTELENDİ?
CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgilere göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi.
Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.
Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek.Toplantıda restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili durumda gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili henüz erken tavsiyesinde bulundu.