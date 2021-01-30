MEB 2021 takvimi: Okullar Mart'a mı ertelendi? Okullar 15 Mart'ta mı açılacak?

BAKAN SELÇUK'TAN TARİH AÇIKLAMASI!

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de başlayan aşılama çalışmalarının devam etmesi vaka sayılarında yaşanan düşüş göz önüne alındığında okulların yeniden 15 Şubat tarihinde açılması ve yüz yüze eğitime başlanabileceğinin sinyallere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verilmişti.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.