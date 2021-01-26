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    • 26.01.2021 10:43
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    : lideri 'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

    haberine göre Genel Başkanı , MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Açığımız yok ki korkularımız öne çıksın. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz." dedi.

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    Genel Başkanı , MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Bizim siyasetimiz hasbidir, hadimdir, hakidir. Hakkın izinde hakikatın izindedir. Bizi arayan çıkar lobilerinde, çorak ortamlar değil, Türk milletinin bizatihi varlığında bulacaktır. Sevdamız millet, sesimiz devlettir. Geldiğimiz yer belli, varacağımız yer bellidir.

    3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Açığımız yok ki korkularımız öne çıksın. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz."

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    Haberler Güncel Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar