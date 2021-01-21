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    • 21.01.2021 19:32
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    'a yönelik saldırıyla ilgili flaş gelişme: 3 firari şüpheli hakkında yakalama kararı

    Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a yapılan silahlı ve sopalı saldırı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, firari 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

    AA

    Edinilen bilgiye göre saldırı soruşturmasını yürüten , Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden, saldırıyla ilgili aranan 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

    İstemi kabul eden hakimlik, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı.

    KASTEN YARALAMA SUÇUNDUN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
    , 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, 19 Ocak'ta "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

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    Haberler Güncel Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili flaş gelişme: 3 firari şüpheli hakkında yakalama kararı