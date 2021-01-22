

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, katıldığı bir TV programında cuntacı zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gürses, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Askeri vesayet denen şey neymiş? Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet'in supabıymış. Yargıda da öyle" sözlerini sarf etti.







BAŞÖRTÜSÜ NEFRETİNE ÇANAK TUTTU

CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü hakkında "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" şeklindeki sözlerini de savunan Gürses, "Bu demokrasinin gereği. Bir adam başörtülü hakimin karşısına çıktığımda endişe duyuyorum diyebilir" dedi.



YERLİ VE MİLLİ PROJELERDEN DE RAHATSIZ

Türkiye'nin hiçbir projesini hazmedemeyen sunucu Gürses, TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılmasını hedef alarak Twitter'daki "Bugün yapay gündemde ne var?" sorusuna "Uydu" ifadeleriyle cevap vermiş, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi İsmail Cesur paylaşımı ti'ye alarak "'Al şu uydunun şu cıvatasını sık' desen onu bile beceremeyecek zihniyet kalkmış Türksat 5A'ya yapay gündem diyor... Bu fıkra da bu kadar." ifadelerini kullanmıştı.