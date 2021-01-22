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    • 23.01.2021 14:00
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    sunucusu 'ten canlı yayında skandal "" açıklaması

    CHP yanlısı haberleriyle tanınan sunucusu , katıldığı bir TV programında cuntacı duygularının kabarmasıyla skandal ifadeler kullandı. in Türkiye'de demokrasi ve Cumhuriyet'in supabı olduğunu savunan Gürses, düşmanlarının argümanlarına da çanak tuttu. Türkiye'nin hiçbir projesini hazmedemeyen Gürses, 'nın uzaya fırlatılmasını hedef alarak skandal açıklamalara imza atmıştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber


    sunucusu , katıldığı bir TV programında cuntacı zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Gürses, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Askeri vesayet denen şey neymiş? Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet'in supabıymış. Yargıda da öyle" sözlerini sarf etti.




    BAŞÖRTÜSÜ NEFRETİNE ÇANAK TUTTU
    CHP'li 'ın hakkında "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" şeklindeki sözlerini de savunan Gürses, "Bu demokrasinin gereği. Bir adam başörtülü hakimin karşısına çıktığımda endişe duyuyorum diyebilir" dedi.


    YERLİ VE MİLLİ PROJELERDEN DE RAHATSIZ
    Türkiye'nin hiçbir projesini hazmedemeyen sunucu Gürses, 'nın uzaya fırlatılmasını hedef alarak Twitter'daki "Bugün yapay gündemde ne var?" sorusuna "Uydu" ifadeleriyle cevap vermiş, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi İsmail Cesur paylaşımı ti'ye alarak "'Al şu uydunun şu cıvatasını sık' desen onu bile beceremeyecek zihniyet kalkmış Türksat 5A'ya yapay gündem diyor... Bu fıkra da bu kadar." ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Güncel Halk TV sunucusu Özlem Gürses'ten canlı yayında skandal "askeri vesayet" açıklaması