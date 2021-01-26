Türkiye yeni haftada yağışlı hava dalgasının etkisine girdi ve yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar kendini göstermeye başladı. Dün sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağışın yarından itibaren soğuyan havayla yerini kara bırakması bekleniyor.
Yeni yağışlı havanın etkisindeki yurdun özellikle batı kesimlerinde şiddetli rüzgarlar etkili oluyor. Hava Forum'da yer alan bilgilere göre; salı günü batı bölgelerde güney yönlü rüzgarlar, çarşamba gününden itibaren ise kuzey yönlü rüzgarlar etkili olacak.
Kar yağışıyla birlikte rüzgarın hızı zaman zaman 90-100 kilometreyi bulacak.
Salı, çarşamba ve perşembe günleri beklenen üst katmandaki hava akışındaki hareketliliğin hava trafiğini de olumsuz etkilemesi bekleniyor.