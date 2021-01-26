

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 17



Adana: Parçalı ve az bulutlu 17





Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -3



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 9