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    • 24.01.2021 00:18
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    sunucusu 'Bahçeli'ye aşı yapan ' haberiyle alay konusu oldu

    CHP'nin kanalı sunucusu , MHP lideri 'ye aşı vuran hemşirenin saldırıya uğradığını iddia etti. Gürses,'' isimli bir hemşirenin Bahçeli'nin canını acıttığı için darbedildiğini ileri sürerken haberin parodi olduğu ortaya çıktı ve Gürses alay konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Gürses alay konusu oldu

    Çin'e giden ilk ihracat treninin Halkalı'ya döndüğünü iddia ederek rezil olan Özlem Gürses yine bir rezalete imza attı.

    CHP'nin kanalı Halk TV sunucusu Özlem Gürses, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye aşı vuran hemşirenin saldırıya uğradığını iddia etti.

    PARODİ HABERİ GERÇEK SANDI
    Parodi bir haberde yer alan bilgilere gerçek zanneden Gürses şu ifadeleri kullandı:
    "Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere'de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde. Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere'de okudum ve aklım durdu. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Adı Gülnaz Şırınga: "Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da "Canımızı acıtanın canına okuruz." diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler."

    İŞTE O PARODİ HABER

        ALAY KONUSU OLDU
        'Gülnaz Şırınga' isimli bir hemşire olduğunu ve saldırıya uğradığını iddia ederek izleyicisini yanıltan Özlem Gürses sosyal medyada da alay konusu oldu.

        İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:
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        Haberler Güncel Halk TV sunucusu Özlem Gürses 'Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga' haberiyle alay konusu oldu