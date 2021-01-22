Cumhur İttifakı'nın ne yapacağı, nasıl bir Türkiye'ye ulaşacağı belli ve ortada iken, zillet ittifakının mutabakat zemini nasıl teşekkül edecek, bundan mülhem vaat olarak neleri açıklayacaklardır? 57'inci Cumhuriyet Hükümeti'nin başarısızlığı ve bozulması için adeta çırpınan ekonomik, sosyal ve sivil toplum kuruluşları erken seçimden yana mı, yoksa karşısında mıdır? Bu sorunun da netlik kazanması lazımdır.





"BİRBİRİYLE BENZEMEZ YEDİ PARTİ"



Türkiye'yi sonu meçhul bir karanlığa sürüklemek isteyenler inanıyorum ki muvaffak olamayacaklardır. Kimin kiminle yol yürüdüğünü, nasıl bir gizli planın içinde buluştuğunu, birbiriyle benzemez yedi partiyi bir araya getiren ve ortak bir paydada buluşmalarını sağlayan asıl faktörlerin neler olduğunu her insanımız, milli ve manevi hasletlerle bezenmiş her vatandaşımız merak etmektedir.



"İTTİFAKIN MASKESİ DÜŞECEK"



Cumhur İttifakı'nın ruhu ve duruşu bellidir, Türkiye'yi parlak ufuklara taşıma azmi bilinmektedir. Ancak bilinmeyen, gerçek maksatlarını gizleyen, Türkiye'ye husumet duyanlarla fiili ortaklık yapan zillet ittifakıdır, bunun yanında oyun içinde oyun olan bu ittifakın maskesi zamanında yapılacak seçimle düşürülecektir. Türk askerine satılmış ve militan diyenler; çiftçiye, esnafa, memura hakaretler yağdıranlar demokratik bedeli mutlaka ödeyeceklerdir. Türkiye'nin istikbali Cumhur İttifakı'yla taçlanacaktır.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın hem güvencesi hem de güç kaynağıdır.

Türk milletinin karşısında kördüğüm haline gelen CHP, HDP, İP ve diğer marjinal oluşumların tutunacak ne bir dalları ne de kaçacak bir yerleri olacaktır."