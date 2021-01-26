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    • 26.01.2021 11:26
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    SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı 'Gülnaz Şırınga' yalanını ortaya atan ses'i tiye aldı

    Son dakika haberi: CHP'li gazeteci ses, "Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin 'ye koronavirüs aşısı vururken canını yaktığı için sokakta MHP'liler tarafından darbediliği" şeklinde yazılan parodi habere inanıp bu durum üzerinden MHP'ye yüklendi. Devlet Bahçeli ise bugünkü Toplantısı'nda bu durumu tiye alıp 'e tepki gösterdi.

    takvim.com.tr

    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde parodi haberi gerçek sanıp MHP'ye yüklenen Özlem Gürses de vardoı.

    Bahçeli şunları söyledi:

    "ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR"
    "Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı.

    "NEREDE NASIL DAVRANACAĞIMIZI BİLİRİZ"
    Parodi haberi sunan gazeteciye şunu söylüyorum: Nefret insan sağlığına zararlıdır. Her kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Kötü söz sahibine döner ve hatta rezil eder. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. Nerede nasıl davranacağımızı yalnızca biz biliriz."

    NE OLMUŞTU?
    Çin'e giden ilk ihracat treninin Halkalı'ya döndüğünü iddia ederek rezil olan Özlem Gürses geçtiğimiz günlerde yine bir rezilliğe imza atmıştı. CHP'nin kanalı Halk TV sunucusu Özlem Gürses, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye aşı vuran hemşirenin saldırıya uğradığını iddia etti.

    PARODİ HABERİ GERÇEK SANDI
    Parodi bir haberde yer alan bilgilere gerçek zanneden Gürses şu ifadeleri kullandı: "Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere'de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde.

        Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere'de okudum ve aklım durdu. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Adı Gülnaz Şırınga: "Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da "Canımızı acıtanın canına okuruz." diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler."
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Gülnaz Şırınga' yalanını ortaya atan Özlem Gürses'i tiye aldı