"NEREDE NASIL DAVRANACAĞIMIZI BİLİRİZ"

Parodi haberi sunan gazeteciye şunu söylüyorum: Nefret insan sağlığına zararlıdır. Her kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Kötü söz sahibine döner ve hatta rezil eder. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. Nerede nasıl davranacağımızı yalnızca biz biliriz."

NE OLMUŞTU?

Çin'e giden ilk ihracat treninin Halkalı'ya döndüğünü iddia ederek rezil olan Özlem Gürses geçtiğimiz günlerde yine bir rezilliğe imza atmıştı. CHP'nin kanalı Halk TV sunucusu Özlem Gürses, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye aşı vuran hemşirenin saldırıya uğradığını iddia etti.