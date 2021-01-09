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    | İstanbul ve çevresi için uyarısı! Kuvvetli yağış ve rüzgar... | 10 Ocak 2021 Pazar

    tahminlerini yayınlayan Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinde yağışın etkili olacağı aktarılırken, Marmara'da kuvvetli rüzgar beklendiği de vurgulandı. İstanbul ve çevresi için yağışların gün boyu süreceği belirtildi. Yağışların önümüzdeki 4-5 gün boyunca etkili olacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 10 Ocak 2021 hava durumu tahminleri...

    İstanbul ve çevresi için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış ve rüzgar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    10 OCAK 2021 TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 5°C, 8°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İSTANBUL 8°C, 10°C
    Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 4°C, 8°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    SAKARYA 11°C, 13°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile, bu akşam saatlerinde Aydın ve Muğla çevreleri, yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 6°C, 15°C
    Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    DENİZLİ 11°C, 18°C
    Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İZMİR 15°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

    MANİSA 13°C, 20°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 5°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 14°C, 20°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    HATAY 6°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 8°C, 14°C
    Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA 8°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ÇANKIRI 6°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 7°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KONYA 5°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 8°C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    DÜZCE 10°C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KASTAMONU 4°C, 10°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 9°C, 12°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AMASYA 5°C, 15°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    RİZE 8°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN 11°C, 15°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    TRABZON 11°C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM -9°C, 3°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS -17°C, -1°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA -1°C, 3°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN -6°C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR -3°C, 13°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 1°C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 3°C, 12°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 7°C, 16°C
    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul ve çevresi için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış ve rüzgar... | 10 Ocak 2021 Pazar