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    • 09.01.2021 23:45
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    kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

    kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Arjantin kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?

    kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Arjantin kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?

    A: Altın

    B: Gümüş

    C: Şeker

    D: Kahve

    Doğru cevap: B: Gümüş

    Ülkenin ismi nihaî olarak Latincede yer alan ve gümüş anlamına gelen argentum kelimesine dayanmaktadır.

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