Arjantin kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Arjantin kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?

A: Altın

B: Gümüş

C: Şeker

D: Kahve

Doğru cevap: B: Gümüş

Ülkenin ismi nihaî olarak Latincede yer alan ve gümüş anlamına gelen argentum kelimesine dayanmaktadır.