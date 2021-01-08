Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP ve HDP yandaşları üniversiteyi karıştırdı. Olayların yankıları sürerken Prof. Dr. Melih Bulu'nun 22 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyken Siyaset Meydanı programına katıldığı ortaya çıktı.
Programda konuşan Bulu, "Bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Yani bizim gençler olarak bunlara dikkat etmemiz lazım çünkü o gelecekte biz yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
Bulu'nun 22 yıl önce söylediği sözler şu şekilde:
Geçen programdaki gençler bence de Türk gençliğini temsil etmiyorlardı. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum.
21. YÜZYILIN NASIL BİR DÜNYA DÜZENİ OLACAĞINA İSTANBUL'DA KARAR VERİLECEK
Benim Üniversitemin büyük bir çoğunluğu sanırım benimle aynı görüşü paylaşacaktır. Ben yine kendi adıma konuşuyorum ama. Dünya şuanda farklı şeyleri konuşuyor. Hatta ne tesadüftür ki bu 21. Yüzyılın nasıl bir dünya düzeni olacağına İstanbul'da karar verilecek.
Agit zirvesinde bu tip şeylere karar verirlecek. Ama biz hala geçen yüzyılı tartışıyoruz. Biz gençlik olarak burada hata yapıyoruz. Bir kısım gençlik diyeyim, bütün Türkiye'nin böyle olduğunu hiç sanmıyorum.
O GELECEKTE BİZ YAŞAYACAĞIZ
Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama… Bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Yani bizim gençler olarak bunlara dikkat etmemiz lazım çünkü o gelecekte biz yaşayacağız.