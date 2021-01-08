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    • 08.01.2021 23:59
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    Rektörü 'nun Siyaset Meydanı'na katıldığı ortaya çıktı! 22 yıl önce ne demişti?

    Prof. Dr. 'nun 'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP ve HDP yandaşları üniversiteyi karıştırdı. Olayların yankıları sürerken Prof. Dr. Melih Bulu'nun 22 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyken Siyaset Meydanı programına katıldığı ortaya çıktı. Programda konuşan Bulu, "Bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Yani bizim gençler olarak bunlara dikkat etmemiz lazım çünkü o gelecekte biz yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

    Melih Bulu 22 yıl önce Siyaset Meydanı'nda

    Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP ve HDP yandaşları üniversiteyi karıştırdı. Olayların yankıları sürerken Prof. Dr. Melih Bulu'nun 22 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyken Siyaset Meydanı programına katıldığı ortaya çıktı.

    Programda konuşan Bulu, "Bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Yani bizim gençler olarak bunlara dikkat etmemiz lazım çünkü o gelecekte biz yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

    Bulu'nun 22 yıl önce söylediği sözler şu şekilde:
    Geçen programdaki gençler bence de Türk gençliğini temsil etmiyorlardı. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum.

    21. YÜZYILIN NASIL BİR DÜNYA DÜZENİ OLACAĞINA İSTANBUL'DA KARAR VERİLECEK
    Benim Üniversitemin büyük bir çoğunluğu sanırım benimle aynı görüşü paylaşacaktır. Ben yine kendi adıma konuşuyorum ama. Dünya şuanda farklı şeyleri konuşuyor. Hatta ne tesadüftür ki bu 21. Yüzyılın nasıl bir dünya düzeni olacağına İstanbul'da karar verilecek.

    Agit zirvesinde bu tip şeylere karar verirlecek. Ama biz hala geçen yüzyılı tartışıyoruz. Biz gençlik olarak burada hata yapıyoruz. Bir kısım gençlik diyeyim, bütün Türkiye'nin böyle olduğunu hiç sanmıyorum.

    TEKNOLOJİ VURGUSU
    İnsanlar üçüncü dalgayı konuşuyorlar "infomatian technology" diye bir şey çıktı. İşte bilgi teknoljisi dünyayı nereden alıp nereye götürecek, bunun toplum düzenindeki etkileri ne olacak, sınırlar kalkacak, bu tip şeyler var bunlara gözümüzü kapayamayız.

    O GELECEKTE BİZ YAŞAYACAĞIZ
    Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama… Bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Yani bizim gençler olarak bunlara dikkat etmemiz lazım çünkü o gelecekte biz yaşayacağız.

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    Haberler Güncel Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun Siyaset Meydanı'na katıldığı ortaya çıktı! 22 yıl önce ne demişti?