Bulu'nun 22 yıl önce söylediği sözler şu şekilde:

Geçen programdaki gençler bence de Türk gençliğini temsil etmiyorlardı. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum.

21. YÜZYILIN NASIL BİR DÜNYA DÜZENİ OLACAĞINA İSTANBUL'DA KARAR VERİLECEK

Benim Üniversitemin büyük bir çoğunluğu sanırım benimle aynı görüşü paylaşacaktır. Ben yine kendi adıma konuşuyorum ama. Dünya şuanda farklı şeyleri konuşuyor. Hatta ne tesadüftür ki bu 21. Yüzyılın nasıl bir dünya düzeni olacağına İstanbul'da karar verilecek.

Agit zirvesinde bu tip şeylere karar verirlecek. Ama biz hala geçen yüzyılı tartışıyoruz. Biz gençlik olarak burada hata yapıyoruz. Bir kısım gençlik diyeyim, bütün Türkiye'nin böyle olduğunu hiç sanmıyorum.