Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Üsküdar'da Ömer Öztürk Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci, Başkan Erdoğan'a Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto edenlerle görüşüp görüşmeyeceğini sordu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:
"İŞİN İÇİNDE TERÖRİSTLER VAR"
"Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var.
"CHP'NİN DHKP-C MİLİTANI İL BAŞKANI ORADA"
Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. BUnlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır...
"ÇOK BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"
Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum."
CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN KİRLİ GEÇMİŞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da "DHKP-C militanı" dediği CHP'li Canan Kaftancıoğlu özellikle sosyal medya hesabında teröristlere verdiği desteği açık açık sergiliyor.
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MLKP KURUCUSUNA "KOMUTAN" DEDİ
Canan kaftancıoğlu MLKP'nin kurucularından olan Hasan Ocak için komutan derken DHKP-C mensubu Helin Bölek'in için de ışıklar içinde uyuması temennisinde bulundu. Yine Kaftancıoğlu şehitlik makamını eleştirirken devlete katil deme haddini de kendinde buldu.
GÖZALTINA ALINAN ULAŞ ÇELİK'İN PAYLAŞIMLARI
İstanbul Valiliği, geçtiğimiz gün Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemlere katılanların da öğrenci değil MLKP terör örgütü üyesi olduklarını açıklamıştı. Gözaltına alınan isimlerden biri olan Ulaş Çelik'in sosyal medya paylaşımlarında da terör örgütü propagandası açıkça görülüyor.
Türkiye'deki terör örgütlerinin savunuculuğu üstlenen CHP'li Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C'nin ölüm orucunca ölen Helin Bölek için CHP amblemli taziye mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden olan Hasan Ocak için de sosyal medya hesabından ileti paylaşmış olan Kaftancıoğlu, "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" dedi. Bir teröristte komutan diyen Kaftancıoğlu, vatan için şehit olanların şehadetini ise dalga konusu yaptı
DEVLETE KATİL DEDİ
Gezi kalkışmasında terör örgütlerinin İstanbul'u yakıp yıkmasına destek olan Kaftancıoğlu, "Devlet katil değil seri katil…" diyerek Türkiye devletine karşı düşmanlığını sürdürdü. CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na terör örgütlerini desteklemesinden kaynaklı sosyal medyada tepkiler yağıyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN CEZA ALMIŞTI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle beş ayrı suçtan 9 yıl 20 gün hapis cezası almıştı. Mahkeme kararında, Canan Kaftancıoğlu'nun PKK/KCK üst düzey yöneticilerinden Sakine Cansız'a ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay ceza vermişti.
TOPLAMDA 9 YIL 8 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, 'Kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme' suçundan 1 yıl 16 ay ceza almıştı.
'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan 1 yıl 8 ay, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan ise 2 yıl 8 ay cezalar aldı. Kaftancıoğlu, tüm cezaların toplamında 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.