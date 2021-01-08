GÖZALTINA ALINAN ULAŞ ÇELİK'İN PAYLAŞIMLARI

İstanbul Valiliği, geçtiğimiz gün Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemlere katılanların da öğrenci değil MLKP terör örgütü üyesi olduklarını açıklamıştı. Gözaltına alınan isimlerden biri olan Ulaş Çelik'in sosyal medya paylaşımlarında da terör örgütü propagandası açıkça görülüyor.

Türkiye'deki terör örgütlerinin savunuculuğu üstlenen CHP'li Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C'nin ölüm orucunca ölen Helin Bölek için CHP amblemli taziye mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden olan Hasan Ocak için de sosyal medya hesabından ileti paylaşmış olan Kaftancıoğlu, "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" dedi. Bir teröristte komutan diyen Kaftancıoğlu, vatan için şehit olanların şehadetini ise dalga konusu yaptı