Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP ve HDP yandaşları üniversiteyi karıştırdı.
Kısa sürede Terör örgütlerinin propaganda alanına dönen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde 36 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden 12'sinin farklı terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları, 24'ünün sol marjinal grupların düzenlediği eylemlerde yer aldıkları tespit edildi
"TÜRK POLİSİ DOĞRU YAPMIŞTIR"
Soylu, "Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır..." ifadelerine yer verdi.
Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 6, 2021
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