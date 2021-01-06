TERÖR BAĞLANTILARINI GÖRMEZDEN GELEREK SAVUNMAYA KALKTILAR

Gözaltına alınanların çoğunun Boğaziçili olmadığı ve terör yandaşı olduğu ortaya çıktı. CHP ve HDP'li isimler gözaltına alınanların terör ile bağlantılarını görmezden gelerek 'öğrenciler' gözaltına alınıyor yaygarası kopardı.