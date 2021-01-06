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    • 06.01.2021 18:35
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    İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması: Terörle iltisaklı gruplara izin vermeyen doğru yapmıştır

    Prof. Dr. Melih Bulu'nun 'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP ve HDP yandaşları üniversiteyi karıştırdı. Kısa sürede Terör örgütlerinin propaganda alanına dönen Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerde çok sayıda gözaltı yaşandı. Gözaltına alınanların çoğunun Boğaziçili olmadığı ve terör yandaşı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı 'Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ve kelepçe görüntüsüne ilişkin yaşananları anlattı. Soylu, "Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen , doğru yapmıştır..." ifadelerine yer verdi.

    Türk Polisi doğru yapmıştır

    Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP ve HDP yandaşları üniversiteyi karıştırdı.

    Kısa sürede Terör örgütlerinin propaganda alanına dönen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde 36 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden 12'sinin farklı terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları, 24'ünün sol marjinal grupların düzenlediği eylemlerde yer aldıkları tespit edildi

    TERÖR BAĞLANTILARINI GÖRMEZDEN GELEREK SAVUNMAYA KALKTILAR
    Gözaltına alınanların çoğunun Boğaziçili olmadığı ve terör yandaşı olduğu ortaya çıktı. CHP ve HDP'li isimler gözaltına alınanların terör ile bağlantılarını görmezden gelerek 'öğrenciler' gözaltına alınıyor yaygarası kopardı.

    BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ve kelepçe görüntüsüne ilişkin yaşananları anlattı.

    "TÜRK POLİSİ DOĞRU YAPMIŞTIR"
    Soylu, "Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır..." ifadelerine yer verdi.
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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması: Terörle iltisaklı gruplara izin vermeyen Türk Polisi doğru yapmıştır