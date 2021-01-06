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    • 06.01.2021 17:06
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    'ndeki terör marşlı LGBT paçavralı eyleme Genel Başkanı 'ndan destek

    Oy endişesiyle sürekli savrulan ve partisinin değerlerine ihanet eden Genel Başkanı , terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı ve LGBT paçavralarının sallandığı ’ndeki eylemlere destek çıktı. Karamollaoğlu, "Gençlerin, üniversite mensuplarının veya çocukları o üniversitede okuyan ailelerin bu yaklaşıma tepki göstermeleri makuldür, mantıklıdır" açıklamasında bulundu.

    Boğaziçi'ndeki eyleme destek çıktı!

    Genel Başkanı , partisinin genel merkezinde düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

    Karamollaoğlu, bir gazetecinin, ndeki gösterileri sorması üzerine, "Gençlerin, üniversite mensuplarının veya çocukları o üniversitede okuyan ailelerin bu yaklaşıma tepki göstermeleri makuldür, mantıklıdır. Ama bunun şiddete dönüşmesi mantıksızdır. Emniyet güçlerinin de orantısız güç kullanma gibi yola başvurmaları tasvip edilemez" yanıtını vererek, terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı eylemlere destek verdi.

    Üniversiteye yapılan atamayı doğru bulmadığını söyleyerek öğrenci protestolarına destek veren Karamollaoğlu, "Yandaş tayininden vazgeçeceksiniz. Bundan dolayıdır ki siz belirli mevkilere sizinle siyasi bağı olanları tayin etmeyi önemserseniz çok büyük hatalar yaparsınız. Şu anda yandaş tayini bir kural haline geldi. Geçmişte AK Parti'de aday olduysanız, sivil hayata döndüğünüzde size itibar ediliyor. Boğaziçi gibi bir üniversiteye bu şekilde tayinlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Eskiden de bu konuda birçok kez hatalar yapıldı. Onun için şöyle bir teklifimiz var; Rektör atamalarının, Üniversite Mütevelli Heyetleri oluşturulsun, onların tercihleri ile atamalar yapılsın." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Boğaziçi'ndeki terör marşlı LGBT paçavralı eyleme Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan destek