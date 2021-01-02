AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bugün TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
İç ve dış politikadaki polemikler hakkında onlarca değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ateist ve PKK'lı solcuların güdümündeki Birgün gazetesi de Numan Kurtulmuş'un sözlerini kırpıp millete "cahil" imasında bulundu.
BU HABERCİLİK DEĞİL!
"Numan Kurtulmuş, Sözcü gazetesine yüklendi: Bu milleti cahil zannetmesinler" başlığıyla haber sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşan Birgün, habercilik ilkelerini alt üst etti.
KURTULMUŞ ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU AMA BİRGÜN KESİP KIRPIP HABERİ ÖLDÜRDÜ!
Kurtulmuş Sözcü'den CHP'nin başörtü düşmanlığına ABD'den AK Parti'nin küresel sistemdeki oligarklarla mücadelesine kadar birçok konuda açıklamada bulunmuştu.
Her gün kesip kırpma bağlamından koparma ve kurgu haberciliğiyle yandaşlarını ve muhalifleri kandıran kara propaganda araçları şöyle;
Başta Sözcü olmak üzere, T24, Rus haber sitesi Sputnik, İngiliz haber sitesi BBC Türkçe, Cumhuriyet ve Oda TV paylaşımlarıyla öne çıkıyor.
İŞTE KURTULMUŞ'UN AÇIKLAMALARININ TAMAMI