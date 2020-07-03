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    • 03.07.2020 22:40
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    yandaşı çamur medyası yine yalana sarıldı! Erdoğan'ı hedef alarak savundukları şahıs hayvan istismarcısı çıktı

    Yalan haberlerle gündemi manipüle eden yandaşı medya yine bir yalan haber üzerinden algı oyununa girişti. , ve 1’in de aralarında bulunduğu yayın organlarının “ hakaret eden çocuk gözaltına alındı” haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. isimli şahsın hayvana gözaltına alındığı daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Çamur medyası yine yalana sarıldı!

    Yalan haberlerle gündemi manipüle eden yandaşı medya yine bir yalan haber üzerinden algı oyununa girişti.

    "ERDOĞAN'A HAKARET EDEN ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI" YALANINI YAYDILAR
    , ve 1 Gerçek Gündem'in de aralarında bulunduğu yayın organları "Cumhurbaşkanına hakaret eden çocuk ev baskınıyla gözaltına alındı" haberini yaydı.

    Çamur medyası algı oyununa soyunarak gözaltına alınan kişinin gerçekte hangi suçtan gözaltına alındığını gizledi. Başkan Erdoğan'ı hedef alarak manipülasyon yaptı.

    HAYVAN İSTİSMARCISI ÇIKTI
    Çamur medyasının 'Erdoğan'a hakaret ettiği için gözaltına alındı' dediği isimli şahsın hayvana gözaltına alındığı öğrenildi.

    İşte şüphelinin sosyal medyadan paylaştığı o skandal mesaj:

    SERBEST BIRAKILDI
    Ozan Onur ŞİRİN isimli şahıs Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

    CHP yandaşı medyan yaydıkları yalan haberin ortaya çıkmasının ardından yaptıkları paylaşımları kaldırdıkları görüldü.

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