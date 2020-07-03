Yalan haberlerle gündemi manipüle eden CHP yandaşı medya yine bir yalan haber üzerinden algı oyununa girişti.

"ERDOĞAN'A HAKARET EDEN ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI" YALANINI YAYDILAR

Halk TV, BirGün ve TELE 1 Gerçek Gündem'in de aralarında bulunduğu yayın organları "Cumhurbaşkanına hakaret eden çocuk ev baskınıyla gözaltına alındı" haberini yaydı.

Çamur medyası algı oyununa soyunarak gözaltına alınan kişinin gerçekte hangi suçtan gözaltına alındığını gizledi. Başkan Erdoğan'ı hedef alarak manipülasyon yaptı.

HAYVAN İSTİSMARCISI ÇIKTI

Çamur medyasının 'Erdoğan'a hakaret ettiği için gözaltına alındı' dediği Ozan Onur ŞİRİN isimli şahsın hayvana cinsel istismardan gözaltına alındığı öğrenildi.

İşte şüphelinin sosyal medyadan paylaştığı o skandal mesaj:

SERBEST BIRAKILDI

Ozan Onur ŞİRİN isimli şahıs Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

CHP yandaşı medyan yaydıkları yalan haberin ortaya çıkmasının ardından yaptıkları paylaşımları kaldırdıkları görüldü.