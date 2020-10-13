Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi esir alırken, Türkiye salgından en az etkilenen ülkeler arasında yer alarak ve hızlı bir normalleşme süreciyle çabuk toparlanarak pozitif ayrıştı. Olumlu gelen makroekonomik göstergeler, dışarıdaki Türkiye düşmanlarından ziyade içimizdeki kriz medyasını rahatsız etti. Karar, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü gibi yayın organları, ortak manşetlerle milli ekonomiyi hedef aldı. Peki "her şey kötü" ittifakının sinsi planı ne? Kriz medyasına talimatı kim verdi? Ayrıntılar uzman isimlerin katılımıyla A Haber canlı yayınında ele alındı.
Kriz medyasının hedefinde milli ekonomi var! Karar, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü'ye talimat kimden geldi?
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