Aydın'da yaşanan olay herkesi isyan ettirdi! Evini yakan adam bakın polislerden ne istedi...

Aynı zamanda akrabaları olan T.B.'nin daha önce de apartmanı ateşe verdiğini belirten bina sakinleri, "Sürekli evde alkol ve uçucu madde alıp çevreyi rahatsız edip zarar veriyor. Bundan şikayetçiyiz. Ne yaptıysak bir türlü uslanmadı" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdiler.





Yangın soncu apartman zarar görürken, ateşe verilen daire de kullanılamaz hale geldi.