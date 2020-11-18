"Gelinen noktada; afet ve sonrasındaki süreç göstermiştir ki; hükümetimiz,ilgili kurumlarıyla üzerine düşeni yapmıştır ve yapmayı sürdürecektir. Başarılı süreç yönetimi deprem bölgesindeki hemşerilerimiz ve Türkiye kamuoyu tarafından net bir şekilde görülmüş ve takdir edilmiştir."

"YALAN MERKEZLİ SİYASETİN EN BÜYÜK ALICISI…"

"Ne yazık ki çalışmalara gölge düşürmek için asılsız iddialarda bulunulmuştur. Maalesef, yalan merkezli siyasetin en büyük alıcısı, bazen de kaynağı; İzmir'de yaşamayan, İzmir'le bağı bulunmayan ve depremi kişisel reklam malzemesi haline getirmeye çalışan bazı CHP'li siyasilerdir."

"Bu durum şehrimizde siyaset yapan CHP'li siyasetçiler için de üzüntü vericidir. İzmir'de gündeme ilişkin konuşacak milletvekili veya belediye başkanı yokmuşçasına, dışarıdan gelen siyasetçilerin İzmir'de ahkâm kesmesi, CHP adına da düşündürücüdür."

"Bazı CHP'li siyasetçilerin bu süreçte; 'Her işi belediyelerimiz yapıyor' , 'AFAD çadırını kullanabilmek için evlilik cüzdanı veya hasar belgesi olması gerekiyor' , 'Çürük binalar tespit edildi, bakanlık gereğini yapmadı' gibi yalanlarla karşımıza çıktığını görmekteyiz."