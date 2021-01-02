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    , 'nın ibadete açılmasını "felaket" olarak gördü! : Para verip bu gazeteyi almayın

    , ’nın ibadete açılmasını 2020 yılının felaketleri arasında gösterdi. Gazetenin skandal manşetine büyük tepki geldi...  , “Ayasofya 2020’nin adeta taçlı yıldızıdır. Para verip bu gazeteyi almayın” dedi.

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    Sözcü gazetesi, 'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını 2020 yılının felaketleri arasında gösterdi.




    Skandal manşete her kesimden büyük tepki geldi.



    , Ayasofya'nın açılmasını eleştirdi.

    BAŞKAN Erdoğan: Bu gazeteyi okumuyorum. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır. Bu gazeteleri para verip almayın.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı : Gerçek yüzlerini manşete taşımışlar.

    AK Parti Sözcüsü : 'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var.

    İLETİŞİM Başkanı : 2020'nin yaşattığı en müstesna duygu şüphesiz ki Ayasofya hasretinin son bulması oldu.


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    Haberler Güncel SÖZCÜ, Ayasofya'nın ibadete açılmasını "felaket" olarak gördü! Başkan Erdoğan: Para verip bu gazeteyi almayın