Sözcü gazetesi, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını 2020 yılının felaketleri arasında gösterdi.
Skandal manşete her kesimden büyük tepki geldi.
Sözcü, Ayasofya'nın açılmasını eleştirdi.
BAŞKAN Erdoğan: Bu gazeteyi okumuyorum. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır. Bu gazeteleri para verip almayın.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Gerçek yüzlerini manşete taşımışlar.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun: 2020'nin yaşattığı en müstesna duygu şüphesiz ki Ayasofya hasretinin son bulması oldu.