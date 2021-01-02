Soylu, "Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden yorulduk. Malatya'daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak. Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok. Ailesi var. Çocuk var. Yeter artık."

İşte Malatya Valiliğinin basın açıklaması:

"02 Ocak 2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında; Malatya İli Arguvan İlçesi "Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna" dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.