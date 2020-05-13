Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.05.2020 17:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2020 18:00
    ABONE OL

    DHKP-C sanığı paylaşımları yapan Hakime Cumhuriyet, , Birgün, ve T24'e röportaj vermiş!

    Pehlivan, DHKP-C sanığı olarak yargılandığı sırada örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen 'in ardından sosyal medya hesabından Gökçek’i masumlaştırıcı nitelikte tepki çeken paylaşımlarda bulunmuştu. HSK, paylaşımlar sonrası süratle harekete geçmiş ve İzmir Karşıyaka Hâkimi hakkında soruşturma başlatıp müfettiş göndermişti. Tüm bu gelişmelerin ardından hakim Pehlivan, siyasileri aratmayacak demeçleri art arda sıraladı. Hakim kimliği olan Pehlivan, Cumhuriyet, Alman yayın kuruluşu , Birgün, ve T24 gibi yayın kuruluşlarına özel röportajlar verdi.

    Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden DHKP-C sanığı 'e ilginç bir isimden destek gelmişti. Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından Twitter hesabından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu. Hâkime Pehlivan Twitter hesabından Gökçek'e destek mesajları paylaşarak, Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!' demişti. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaşmıştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini atmıştı.

    HSK'DAN SONRA BAŞSAVCILIK'TA HAREKETE GEÇTİ
    hakkında ilk olarak Hâkimler Savcılar Kurulu idari soruşturma başlatmıştı. Adli olarak ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmişti. Başsavcılık, Pehlivan hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında soruşturma başlattı. Pehlivan hakkında re'sen başlatılan soruşturma kapsamında paylaşımları emniyet güçlerince tutanak altına alındı.

    YAPTIĞI PAYLAŞIMI SAVUNDU
    İzmir hâkimi hakkında adli ve idari soruşturma devam ederken Ayşe Sarısu Pehlivan bu kez politikacılığa soyundu. Siyasileri aratmayacak düzeyde sol tandanslı basına demeç üstüne demeç vermeye başladı. Cumhuriyet, Alman yayın kuruluşu (DW), , Birgün ve T24 gibi yayın kuruluşlarına röportajlar verdi. HSK'dan izin alınmadan verilen demeçlerde Pehlivan'ın kendisini aklamaya yeltenmesi dikkat çekti. Yargı mensubu çalışanlarının basın organlarına çıkması izne tabi olmasına rağmen Pehlivan, terör örgütü üyeliğinden yargılanan İbrahim Gökçek'in ölmesine ilişkin yaptığı paylaşımları kıyasıya savundu.

    ATAKAN IRMAK-SABAH

    Haberler Güncel DHKP-C sanığı İbrahim Gökçek paylaşımları yapan Hakime Ayşe Sarısu Pehlivan Cumhuriyet, Deutsche Welle, Birgün, İz Gazete ve T24'e röportaj vermiş!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri