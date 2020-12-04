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    • 04.12.2020 10:23
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    'de patlak veren ında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü

    il yönetiminin, , Avcılar, Ümraniye ve Sultangazi’de partililerin cinsel istismar olaylarına göz yumması suçlamasıyla gündeme gelmesinin yankıları sürüyor. Gündeme oturan - larında bu kadarına da pes dedirten bir gelişmesi yaşandı.

    Taciz skandalında yeni gelişme

    Avcılar ilçe eski üyesi Özlem H, CHP İl Başkan Yardımcıları Yasin I. ve Özgür A'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını gazetemize anlatmış ve "Hepsine ilettim, partizanlıkla lerin üstünü örttüler" demişti. Günlerdir konuşulan olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

    DAVA AÇACAKMIŞ!
    Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür A'nın, Özlem H. hakkında 'aile saadetini bozma' suçundan dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Duruma tepki gösteren, Özlem H. "Böyle bir adım atarak aslında bir itirafta bulunuyorlar. 'Bu olayı biz kabul ediyoruz' diyorlar… Yalanlarla durumu itibarsızlaştırma çabaları devam ediyor. Hem suçlular hem güçlüler" dedi.

    Diğer yandan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren ve "Y...ça bir ilişkiyi deşifre ettim" diyen , Pendik'te de bir vaka yaşandığını belirterek, 'na İstanbul'daki taciz ve lerle ilgili dosya verildiğini söyledi. Bu arada CHP Esenler eski ilçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, taciz ve tecavüz ını ifşa etti. Durumu parti makamlarına ilettiğini ama gereğinin yapılmadığını belirten Koç, CHP'nin bugünkü yönetenlerinden tiksindiğini ve CHP'den istifa ettiğini bildirdi.

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    Haberler Güncel CHP'de patlak veren taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü