CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem H, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Yasin I. ve Özgür A'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını gazetemize anlatmış ve "Hepsine ilettim, partizanlıkla tacizlerin üstünü örttüler" demişti. Günlerdir konuşulan olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.



DAVA AÇACAKMIŞ!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür A'nın, Özlem H. hakkında 'aile saadetini bozma' suçundan dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Duruma tepki gösteren, Özlem H. "Böyle bir adım atarak aslında bir itirafta bulunuyorlar. 'Bu olayı biz kabul ediyoruz' diyorlar… Yalanlarla durumu itibarsızlaştırma çabaları devam ediyor. Hem suçlular hem güçlüler" dedi.

Diğer yandan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren ve "Y...ça bir ilişkiyi deşifre ettim" diyen Barış Yarkadaş, Pendik'te de bir vaka yaşandığını belirterek, Kılıçdaroğlu'na İstanbul'daki taciz ve tecavüzlerle ilgili dosya verildiğini söyledi. Bu arada CHP Esenler eski ilçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, taciz ve tecavüz skandalını ifşa etti. Durumu parti makamlarına ilettiğini ama gereğinin yapılmadığını belirten Koç, CHP'nin bugünkü yönetenlerinden tiksindiğini ve CHP'den istifa ettiğini bildirdi.