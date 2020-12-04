



Aldığı cezanın 3 yılın altında olması nedeniyle siyasete devam edebilen Hüseyin Çiçek, sabıkasına rağmen dava açarak ihraç edildiği partisine geri döndü. Çiçek, 2014'te tekrar CHP'nin Akıncılar İlçe Başkanı seçildi. Çiçek'in ilçe başkanı olmasına tepki gösteren aralarında yönetim kurulu üyeleri Kaya Mutlu, Hüseyin Tekin ve Ali Eren'in de bulunduğu yaklaşık 100 kişi partiden istifa etti. Hüseyin Çiçek halen ilçe başkanlığı görevini sürdürmeye devam ediyor.







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