"SANIĞIN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN HUKUKİ BİR MÜCADELE VERDİK"

Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, gönüllü arkadaşlarıyla mağdurların haklarını, hukuklarını bir nebze olsun savunabilmek adına Karaman'da bulunduklarını söyledi.



Mahkemenin 508 yıllık bir cezaya hükmettiğini hatırlatan İsmail Cenk Dilberoğlu, "Gerçekten çok büyük bir ceza. Fakat içimizdeki yarayı tam olarak dindirdiğini söyleyemeyiz. Burada sabahtan bu yana mağdur ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında olarak, onların en güzel şekilde temsil edilmesini, sanığın en ağır ceza alması ve sanığa indirim sebeplerinin uygulanmaması için hukuki bir mücadele verdik" dedi.

KAFTANCIOĞLU: "ENSAR VAKFI KAPATILSIN"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise; Ensar Vakfı'nın Karaman'da cinsel istismarda olayında mağdurların yanında yer almasına rağmen Ensar Vakfı'nı hedef aldı ve "Ensar Vakfı kapatılsın" iddiasında bulundu.

Kaftancıoğlu; 16 Mart 2016 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Kıyaslanmaz ama; kurumumda, kasıt olmadığı halde çalışanımın her hangi bir hatasını onu reddederek savuşturmadığım için Ensar Vakfı kapatılsın" ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu, şunları savundu:

"Tecavüz, taciz gibi eylemlerin kişişel olup ideolojilere indirgenmesinin yanlış olması, kurumların sorumluluğunun olmaması sonucunu doğurmadığı gibi vakıf yetkililerinin çocuklardan ziyade kendilerini korumaya yönelik açıklamaları bile kapatılmaları için yeterli sebep bunları söylemeyi bir kurumu linç etmek gibi değil araştırmadan suçsuzluğunu kabul etmişlere karşı bir mücadele gibi algılamaktır doğrusu.."

KAFTANCIOĞLU; CHP'DEKİ CİNSEL TACİZ VE SALDIRI OLAYLARINA SUSKUN!

Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. cinsel saldırı suçundan tutuklandı. U.K. hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın, parti üyesi 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Avcılar İlçe Teşkilatı'nın eski üyesi Özlem Hanelçi de; CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları olan Yasin I. ve Özgür A.'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını açıkladı.

CHP Esenler İlçesi Başkanlığı eski İlçe Başkan Yardımcısı gazeteci Hüseyin Koç da, Esenler'de CHP'li kadınların partililer tarafından sık sık tacize uğradığını iddia etti. Hüseyin Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu utanç verici olayları örtbas etmekle suçladı.

AKSAL: "KENDİ TECAVÜZCÜLERİ OLUNCA OLAYI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR"

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu'nu eleştirdi ve "Tecavüzden tutuklanan CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'nı protesto etmek isteyenlere Canan Kaftancıoğlu izin vermemiş. Her fırsatta kadın hakları konusunda ahkam kesenler, söz konusu kendi tecavüzcüleri olunca olayı örtbas etmeye çalışıyor" dedi.

"MAĞDURUN PSİKOLOJİSİNİ ANLAR, TRAVMASINI KATLAYARAK ARTIRACAK İŞLER YAPMAZ"

Canan Kaftancıoğlu da; Dr. Fatma Aksal'a cevap verdi ve "Ne mutlu ki partimizin kadın konusundaki tavrı nettir. Anında gereğini yaparken bir yandan da mağdurun psikolojisini anlar, travmasını katlayarak artıracak işler yapmaz ve mağdurun haklı taleplerine olması gereken hassasiyeti göstererek daha fazla mağdur olmasına vesile olmaz" iddiasında bulundu.

Canan Kaftancıoğlu; "Kadın kimliğinizle bu süreçlerde en dikkat etmemiz gereken şeylerden birinin de mağduru daha fazla travmatize etmeyecek işlerden kaçınmak olacağınızı hissedeceğinizi düşündüğüm için yazıyorum. Kimi erkeklerin anlamakta zorlandığı bu hususu biz kadınlar anlayabiliriz ancak" iddiasında bulundu.