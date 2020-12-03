CHP KADIN KOLLARI VE KADIN DERNEKLERİ SESSİZ

Tüm aşağılık haberler peş peşe gelirken CHP Kadın Kolları ile kadın derneklerinden bırakın tepki göstermeyi en ufak bir açıklama bile gelmedi. Adeta 3 maymunu oynayan kadın örgütleri ve CHP Kadın Kolları geçtiğimiz aylarda gazeteci İsmail Küçükkaya'nın boşandığı eşine uyguladığı şiddette de sessiz kalmıştı.