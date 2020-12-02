Bu olayın ardından CHP Ümraniye ilçe yönetiminde de bir kadının partili biri tarafından taciz edildiği ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından CHP Ümraniye Gençlik Kolları'nın eski yöneticisi görevden uzaklaştırılırken, mahkemesi devam eden 27 yaşındaki şahısın CHP'li Kartal Belediyesi'nde özel kalemde çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.