"TACİZ VE AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU"

Ben spor eğitmeniyim. İki yıl önce Özgür A. telefonla tacizlerde bulundu, ahlaksız teklifler yaptı, evine davet etti. 1.5 yıl önce genel merkeze ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da tacizi yazarak duyurdum ama hiçbir işlem yapılmadı. CHP'de bu tür şeylere işlem yapılmaz. Hep üstü örtülür. Beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu yapıdan dolayı partiden istifa ettim.