İkna edilen örgüt mensubu ailesiyle buluştu: "Devletin şefkatli ellerine sığındım"





Devletin şefkatli ellerine sığındığını ifade eden örgüt mensubu, "Devletimiz, polisimiz bana çok iyi davrandı, ben örgüt içerisinde bulunduğum süre zarfında çok büyük sıkıntılar çektim ve anladım ki orada bulunanların tamamı kandırılarak dağa götürülüyor, onlar da bize böyle iyi davranıldığını bilseler ve sizleri tanısalar bir yolunu bulup örgütün elinden kaçacaklar. Bize orada polisin işkence yaptığı, kötü davrandığı şeklinde propaganda yaptılar. Ben burada gördüm ki polis bize çok iyi davrandı ve bana yardımcı oldular" dedi.