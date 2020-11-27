AVRUPA'DAN GELİNCE SEVİNENLERİN İKİ YÜZLÜĞÜ

Daha önce Borsa istanbul'dan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na aynı oranda satış yapıldığında ses çıkarmayan hatta "Yabancı sermaye geldi" diye sevinen kesim Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Borsa'dan çekilmesi sonrası aynı oranda hissenin Katar'a satışmasına "Bizim mallarımız Katar'a satılıyor" şeklinde yorum yapması iki yüzlüklerini ortaya koydu.

"BİR İNSAN ÜLKESİNE NASIL DÜŞMAN OLUR?"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yapılan yatırımın ülkemize olan güveni gösterdiğini belirterek, "Ülkemizin malları Katar'a satılıyor" yorumlarına ise "Bir insan ülkesine nasıl düşman olur? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.