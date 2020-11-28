HALKALI KAPIKULE ARASI 4 SAATEN 1 SAAT 20 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Karaismailoğlu açıklamasının devamında, "Ülkemizin, demiryollarında tam anlamıyla bir köprü olmasını sağlayacak Asya-Avrupa koridorunun ilk parçası olan Halkalı-Kapıkule demiryolu projesini de başlattık. 8 milyar proje bedeli ile 229 kilometre uzunluğunda hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapacak hızlı demiryolu hattı inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek. Mevcut hat kapasitesi 4 kat artırılacak. Proje 153 kilometre Çerkezköy-Kapıkule ve 76 kilometre Halkalı-Çerkezköy olmak üzere iki kesimden oluşuyor.

153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yüzde 25 fiziki ilerleme kaydettik. 2. Kesimde yapım ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu projenin 44 kilometresi Tekirdağ'dan geçiyor ve bu proje kapsamında Çerkezköy'de yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacak. Tekirdağ-Çerkezköy Lojistik Merkezi projemiz de Halkalı-Kapıkule arasındaki hızlı demiryolu projesine yakın konumda yer almaktadır. Türkiye'miz çok önemli bir tarihi dönemeçten geçiyor. Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin tam ortasındayız. Bugün dünyanın üretimi, tedariği ve en önemli pazarları bu üçgene doğru hareket etmektedir. Ülkemizin benzersiz konumu nedeniyle büyük fırsatlarla karşı karşıyayız. Bu fırsatları iyi kullanmak için tüm altyapımızla hazırlıklı olmalıyız. Hedefimiz Türkiye'nin her noktasına ekonomik gelişimi, kalkınmayı taşıyacak yollar inşa etmek. İhracatımıza katkı vermek. Kalbinde bulunduğumuz Yeni İpek Yolu'nda oyun kurucu bir ülke olmak. Lojistik süper güce dönüşmek" diye konuştu.