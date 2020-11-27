





"CHP İLE AYNI FİKİRDEYİZ"

Röportajda PKK elebaşına "Atatürk'ün ideallerine karşı çıkmanıza rağmen, CHP gibi Atatürk'ün vizyonuna daha yakın olan partilere şimdi daha mı yakınsınız?" sorusu soruldu. AK Parti-MHP ittifakına karşı olduklarını söyleyen Karayılan, "CHP, Kürt meselesine gelince AK Parti'yle aynı fikirde ama biz AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka karşı çıktıkları için başka konularda da CHP ile hemfikiriz" cevabını verdi.