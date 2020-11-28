Başkent Londra'daki tarihi Savoy Hoteli, Katar tarafından işletiliyor.

İngiliz süpermarket devi Sainsbury için Katar'ın yatırım miktarı 1.51 milyar dolar.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kalbi olan 90 bin metrekarelik alandaki Harrods mağazası, Arap Muhammed El Fayed'e 615 milyon sterline satıldı. Harrods daha sonra Pakistanlı milyarder Şahid Han tarafından 220 milyon dolara devralındı.

İngiltere'deki Olimpiyat Köyü'ne ortaklık için Katar'ın ödediği miktar 906 milyon dolar.

Dev markalardaki Katar payı • Alman Volkswagen'in 11 milyar dolar değerindeki yüzde 17'lik hissesi Katar Yatırım Kurumu'nda.

Rus petrol şirketi Rosneft'in 6.8 milyar dolar değerindeki yüzde 9.75'i de Katar'ın.

Shell, Siemens, Tiffany ve Glencore gibi markalarda Katar Yatırım Kurumu'nun hisseleri var.

Katar, Fransız petrol şirketi Total'daki ortaklık için 2 milyar dolar ödedi.

Fransa'da 4 lüks otel ve Le Figaro'nun ofisi 940 milyon dolar karşılığında Katar'a satıldı.

Fransız medya ve telekomünikasyon şirketi Vivendi ortaklığına giden para 354 milyon Euro.

Fransız medya ve yayın devi Lagardere Group alımları için Katar'ın ödediği rakam 3.7 milyar dolar.

Fransız perakende zinciri Printemps, 2.3 milyar dolara Katar'a satıldı.

Katar, Yunan Alpha Bank'a ortaklık için 200 milyon Euro kaynak aktardı.

İspanyol enerji firması Iberdola için 2.9 milyar dolar kaynak aktarıldı.

Abd'deki Arap yatırımları da dikkat çekiyor: Katar'ın ABD'deki yatırım miktarı tam 35 milyar dolar. Katar'ın sadece New York'taki gayrimenkul yatırımları 8.5 milyar dolar değerinde. Katar, Washington'daki CityCenter binasını satın aldı.

İngiltere'deki eski ABD büyükelçilik binası Katarlılar'da.

ABD'li film yapım şirketi Miramax'taki hisse 1 milyar dolara satın alındı.

ABD'li mücevher devi Tiffany&Co hisselerine Katar 1.25 milyar dolar ödedi.

KÖRFEZ SERMAYESİNİN YURT DIŞI YATIRIMLARI

Akit'te yer alan habere göre Avrupa futbolunu Arap sermayesi ayakta tutuyor Arap sermayesi, futbol alanında Avrupa'ya oluk oluk para akıttı:

Katar şirketi Qatar Sport Investment (QSI), Fransa kulübü Paris Saint Germain'i satın aldı. Neymar'ın Barcelona'dan çıkış ücreti olan 222 milyon avroyu ödeyerek transfer rekoru kırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kraliyet ailesinin desteklediği Şeyh Mansur bin Zayed el Nahyan'ın sahibi olduğu ticaret grubu Abu Dabi United Group, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi 210 milyon sterlin ödeyerek satın aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere'de Premier Lig ekibi Newcastle United'ı 345 milyon euroya devraldı.

İspanya'da Malaga (10,5 milyon avro ve 36 milyon avro borçların devriyle), İngiltere'de Hull City ve Sheffield United (%50'si) kulüpleri Körfez sermayesine satıldı.

Almanya'nın köklü 1860 Münih takımı da Ürdünlülere satılmış durumda.

Mısırlı işadamı Muhammed el Fayed, 1997'de İngiltere'de Fulham kulübünü satın aldı. Fulham daha sonra Pakistan'lı milyarder Şahid Han tarafından 220 milyon dolara devralındı.

Pakistan'lı Şahid Han, 2011 yılında Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nde Jacksonville Jaguars takımını da satın aldı.

Stadyumlar, sponsorluklar... İngiltere futbolunun en büyük ve tarihi stadyumu Wembley, Fulham kulübünün sahibi Şahid Han'a 1 milyar pound karşılığında satıldı.

İngiliz Arsenal takımına stadyum yapan BAE merkezli Emirates, iki anlaşmayla bu kulübe 250 milyon dolar ödedi.

Emirates; İngiliz Manchester City, İspanyol Real Madrid, İtalyan Milan, Fransız PSG, Alman Hamburg ve Yunan Olimpiyakos'un forma sponsoru olarak bu kulüplere para aktarıyor.

Emirates, sadece Real Madrid'e forma sponsorluğu karşılığında yıllık 39 milyon dolar ödüyor.

Emirates, İngiltere Kupası FA Cup'ın da ana sponsorluğunu üstlendi.

Katar Havayolları firması Qatar Airways'in forma sponsorluğu için İspanyol Barcelona'ya toplam ödediği para 200 milyon dolar.