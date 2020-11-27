



Operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Cihan Yavuz için "Belediyemizle ilgili üzerinde bulunan görev ve sorumlulukları eşit hizmet anlayışıyla sürdüren başkan yardımcımızdır. Bilinmelidir ki; masumiyet karinesi esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim" dedi.