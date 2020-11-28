



CHP'li Başkan Tunç Soyer'in akıl hocaları arasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP yöneticilerinin de olduğu ortaya çıktı.



PROGRAMINDA ÖZERKLİK VAR

İZMİR Düşünce Topluluğu'nun (https://izmirdusuncetoplulugu. wordpress.com) internet sitesinde yer alan 'Hedef ve Programı' kısmının HDP çizgisinde olması da dikkat çekiyor. Programda topluluk için "Ülke içinde barışın ve Kürt sorununun çözümünün yolunu açmak bakımından, birincil koşulun çatışmasızlık ortamının yeniden tesisi, şiddet ve çatışma sarmalından çıkılması ve demokratik siyaset alanın genişletilmesi olduğunu önemle vurgular" ifadesinin yer alması dikkat çekti. Programda HDP'nin sık sık gündeme getirdiği 'özerklik' talebine de kapı açan ifadeler yer alıyor. Bu çerçevede, "Yerel yönetimler üzerinde merkezi idareden, aşırı merkeziyetçi yönetimden, çeşitli bakanlıkların yetki gaspından kaynaklanan her türlü vesayetin kaldırılmasını; bu yönetimlerinin idari ve mali özerkliklerinin genişletilmesini demokratikleşmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu savunur. Kürt sorunun çözümünün Türkiye'de toptan bir demokratikleştirme çerçevesine yerleştirilmesinin yolunun da buradan geçtiğinin altını çizer" deniliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN