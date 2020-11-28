Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 28 Kasım koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 174 bin 443 testte 30 bin 103 vaka, 6 bin 714 hasta tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." ifadelerine yer verdi.