Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından bir çok kişinin maskesinin düşeceğini belirten Taşkaya, belgeleri mahkemeye vereceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca kısa süre içinde belgeleri de yayınlayacağını açıklayan Adem Taşkaya, görüntülerin HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından inkar edileceğini de belirtti.

MASKELERİ DÜŞECEK!