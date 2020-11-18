HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yani Millet İttifakı olarak ortaya çıkan 4'lünün ifşa olan "gizli anayasa"sının hazırladığı anlara ilişkin elinde 18 saatlik görüntü kaydı ve 4-5 adet resim olduğunu belirten Taşkaya, resimleri kamuoyunu aydınlatmak adına yakın bir sürede paylaşacağını açıkladı.
BELGELERİ MAHKEMEYE SUNACAĞIM
Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından bir çok kişinin maskesinin düşeceğini belirten Taşkaya, belgeleri mahkemeye vereceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca kısa süre içinde belgeleri de yayınlayacağını açıklayan Adem Taşkaya, görüntülerin HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından inkar edileceğini de belirtti.
MASKELERİ DÜŞECEK!