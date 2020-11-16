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    • 16.11.2020 22:44
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    : Çok ağır ve içeren bir söylemle karşılaştım

    İstanbul Milletvekili , itiraflarının ardından İYİ Parti'den edildi. Özdağ, yaptığı açıklamada "grup başkan vekillerinden çok ağır ve içeren bir söylemle karşılaştım. Üzülmedim desem yalan olur" açıklamasına bulundu.

    İfşacı Ümit Özdağ'a ağır hakaretler

    Ümit Özdağ katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti'den ihracını değerlendirdi. "Üzülmedim desem yalan olur" diyen Ümit Özdağ, ihraç hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

    "BU KARARI BEKLİYORDUM"

    İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ aynı zamanda kurucu üyelikten de çıkartıldı. CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuşan Özdağ, ihraç kararını beklediğini söyledi.

    Özdağ yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

    "Genel Başkan başta olmak üzere, Genel Merkez yetkililerinden ve grup başkan vekillerinden çok ağır ve hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna üzülmedim desem yalan olur."

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