Konuşmada bahsi geçen Cumhuriyet gazetesiyle ilgili müeyyide kararı, ilgililerin Kurumumuza şikayeti üzerine, karara konu olan haberler incelenerek ve gazetenin savunması alınarak, tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde verilmiştir. Nihayetinde söz konusu haberlerin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve kaçak yapıya yönelik yayınların doğru olmadığı anlaşılmış, gazetenin Basın Ahlak Esaslarına aykırı davrandığı sonucuna varılmıştır.

İŞTE SAVCILIK KARARI

Nitekim, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/62411 soruşturma-2020/66163 karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında da, yalan habere konu yapının kaçak olmadığı açık bir şekilde belirtilmiştir.