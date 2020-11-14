

Sosyal medyada toplum değerlerini hiçe sayan paylaşımlarıyla tanınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nin kanalı olarak bilinen TV5'in canlı yayın konuğu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında girdiği her seçimim kaybeden partisiyle ilgili öz eleştiri yapan Canan Kaftancıoğlu çözüm önerilerimizi daha iyi anlatmamız lazım derken CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin hazırladığı skandal Anayasa taslağı ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.



BU SORULARIN HİÇBİRİ SORULMADI

Programda sosyal medyada toplum değerlerini hiçe sayan paylaşımlarıyla tepki çeken Kaftancıoğlu'na bu paylaşımlarla ilgili hiçbir soru yöneltilmemesi dikkat çekti. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na ne CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ittifakı soruldu, ne elinde taşla terör eylemlerinde en ön saflarda yer aldığı fotoğraf ne de "devlet katil değil seri katil" paylaşımı soruldu.



