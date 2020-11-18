İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala yolunda 2 ticari taksiyi durdurdu.

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Kontrollerde, araçtakilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığındaki FETÖ şüphelileri H.G, H.D, M.D.T, A.Ü, S.K, H.Y. ve H.Y. oldukları, K.O.A, H.S.K ve İ.A'nın da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.