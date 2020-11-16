Öte yandan İsmail Koncuk'un istifasını açıkladığı basın toplantısında Ümit Özdağ'ın da yanında olması dikkat çekti. Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia ediliyor.

ARDINDAN İHRAÇ KARARI

İsmail Koncuk'un istifa kararından sadece dakikalar sonra İYİ Parti Disiplin Kurulu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ı ihraç etti. Özdağ, karara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, şaşırmadığını ve ihraç kararını beklediğini söyledi.

YARGIYA GİDİYOR

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından partisinden ihraç edilmesine ilişkin kararı yargıya taşıyacağını bildirdi.

Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bunun haksız bir ihraç olduğunu savunan Özdağ, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç." diye konuştu.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İYİ PARTİ Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili ÜMİT ÖZDAĞ'ın eylemlerinin;

İYİ PARTİ Tüzüğü'nün 76/D maddesinde düzenlenen;

"a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve

l) Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak", hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ PARTİ Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ PARTİ üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere KESİN OLARAK ÇIKARILMASINA Müşterek Disiplin Kurulu tarafından OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.