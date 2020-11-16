İYİ Parti'de geçtiğimiz hafta başlayan parti içi muhalefet krizi bugün doruk noktasına ulaştı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" iddiasında bulunan, ardından İYİ Parti'nin HDP ile "ortak Anayasa taslağı" hazırladığını söyleyen İstanbul milletvekili Ümit Özdağ partiden ihraç edilirken, İYİ Parti Adana milletvekili İsmail Koncuk ise zehir zemberek bir açıklama yaparak partiden istifa etti.
ÖNCE İSTİFA HABERİ
İYİ Parti yönetimi Özdağ'dan savunma isterken, bugün ihracı için toplanmıştı. Gözler oradan çıkacak habere çevrilirken, flaş bir gelişme daha yaşandı. Özdağ'a yakınlığı ile bilinen ve parti içinde muhalif olan Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifasını açıkladı.
Koncuk, istifa metninde zehir zemberek sözler kullandı. Koncuk'un ismi İYİ Parti 2. Olağan Kongresi'nde 'seçilmeyecekler' listesinde yer almıştı. Koncuk, listeye çok sert tepki göstermiş, Koray Aydın'ın Başkanlık Divanı'n seçilmemesini istemişti.
Öte yandan İsmail Koncuk'un istifasını açıkladığı basın toplantısında Ümit Özdağ'ın da yanında olması dikkat çekti. Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia ediliyor.
ARDINDAN İHRAÇ KARARI
İsmail Koncuk'un istifa kararından sadece dakikalar sonra İYİ Parti Disiplin Kurulu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ı ihraç etti. Özdağ, karara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, şaşırmadığını ve ihraç kararını beklediğini söyledi.
YARGIYA GİDİYOR
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından partisinden ihraç edilmesine ilişkin kararı yargıya taşıyacağını bildirdi.
Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bunun haksız bir ihraç olduğunu savunan Özdağ, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç." diye konuştu.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İYİ PARTİ Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili ÜMİT ÖZDAĞ'ın eylemlerinin;
İYİ PARTİ Tüzüğü'nün 76/D maddesinde düzenlenen;
"a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve
l) Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak", hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ PARTİ Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ PARTİ üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere KESİN OLARAK ÇIKARILMASINA Müşterek Disiplin Kurulu tarafından OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
NE OLMUŞTU?
Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti.
Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'ın iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını vermişti ve Ümait Özdağ yazılı savunmasını iletmişti.